«القاهرة الإخبارية»: تدمير مبنى للسفارة الإيرانية في دمشق كتب: محمد عزالدين 05:11 م | الإثنين 01 أبريل 2024 دمشق - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل، بتدمير مبنى للسفارة الإيرانية في المِزَّة في دمشق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى «لأهداف معادية» في محيط دمشق مذاق دمشق في مطبخك.. الطريقة الأصلية لعمل شاورما سورية «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما جويا على ريف دمشق «سوريا» بمعرض ديارنا.. فرقة «أنوار الشام» تحكي تراث «دمشق»: «الناس بتفرح لما تشوفنا» «القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق القاهرة الإخبارية: قصف صاروخي على مدينة السيدة زينب جنوب دمشق دمشق سوريا بقلم محمد عزالدين