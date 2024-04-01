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«القاهرة الإخبارية»: تدمير مبنى للسفارة الإيرانية في دمشق

كتب:

محمد عزالدين
05:11 م | الإثنين 01 أبريل 2024
دمشق - أرشيفية

دمشق - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل، بتدمير مبنى للسفارة الإيرانية في المِزَّة في دمشق.

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