«سوريا» بمعرض ديارنا.. فرقة «أنوار الشام» تحكي تراث «دمشق»: «الناس بتفرح لما تشوفنا»

لبى معرض «ديارنا» فى دورته الـ66، مختلف أذواق الجمهور، التى لم تقتصر على المشغولات اليدوية بمختلف أنواعها سواء الشنط أو المفارش أو السجاد أو العباءات سواء الرمضانية أو الصيفية أو الشتوية، إلا أنه فتح أبوابه للفرق الفنية التى تُرسخ لثقافة وتراث مُهم عزيز على أبنائه الذين ينقلونه بفرقهم إلى رواد المعرض.

منذ 9 سنوات، أسس «هشام أبوعلى»، 45 سنة، فرقة «أنوار الشام»، اعتزازاً بالتراث السورى، لذا حرص على المشاركة فى المعرض للمرة الثانية بفرقة تتكون من حوالى 12 فرداً بزى عربى خالص.

فرقة «هشام»، حسب ما رواه لـ«الوطن»، تستقبل رواد المعرض بمجموعة من العروض الفنية التراثية التى تُعبر عن الفرح والبهجة، وكأنها رسالة لهم بقضاء وقت ممتع فى المعرض ليس فقط لشراء احتياجات مادية بل الترفيه: «الناس بتفرح جداً من أول ما تشوفنا وبنعمل قدامهم عروض من أول بوابة المعرض لحد الأجنحة».

حُب التراث السورى كان سبباً رئيسياً لتأسيس هذه الفرقة، وفق «هشام»، خاصة أنه ثرى للغاية به الكثير من الحكايات التى تُنقل «أباً عن جد»: «نعزز ذلك للأجيال القادمة». ترتدى الفرقة زياً مُحدداً يتكون من الشروال والشملة والصدرية والحطة والطاقية والكسرية، لتتكامل هذه المكونات مع بعضها البعض وتُقدم منظراً مُبهجاً لرواد المعرض، للأجنحة نفسها: «بنعمل عروض قدام الأجنحة كنوع من الترفيه».

تختص الفرقة فى استقبال الحفلات بمختلف أنواعها سواء الزفاف أو الميلاد وافتتاح محلات جديدة: «نحن من سوريا ولاجئون فى مصر ونلقى هنا كل الترحيب والود والاحترام»، فيؤكد «هشام» أن مشاركته فى المعرض للمرة الثانية دليل قوى على دعم الدولة ووزارة التضامن لهم.

وعروض الفرقة تكون بالطبل والزمر والدف والرايات والسيف والمشاعل، فيقول «هشام» إن جمهور المعرض دائماً ما يُفضل هذه الأعمال: «نُقدم عروضاً أمام جناح مفوضية اللاجئين المشاركة، والتى نشارك تحت مظلتها». قبل البدء فى أى عرض أو عمل فنى، دائماً ما يُجرى «هشام» بروفة على الفرقة للتأكد من إتقان كل واحد دوره، موضحاً أن التنظيم الجيد سبب فى استحسان رواد المعرض لكل عروضها الفنية.