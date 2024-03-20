مذاق دمشق في مطبخك.. الطريقة الأصلية لعمل شاورما سورية

الطريقة الأصلية لعمل شاورما سورية، إحدى الوصفات التي تهم العديد من ربات البيوت، وذلك رغبة في تحضيرها على سفرة الفطار في أيام شهر رمضان المبارك، لما تتمتع به من مذاق خاص شهي يحبه الكبار والصغار، إلى جانب سهولة تحضيرها في المنزل بوصفات ومقادير اقتصادية بسيطة تغني عن شراؤها جاهزة من المطاعم.

الطريقة الأصلية لعمل شاورما سورية

وللتعرف على الطريقة الأصلية لعمل شاورما سورية في المنزل، نقدم خطواتها في السطور الآتية حسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

• المقادير:

- نصف كيلو من صدور وأوراك الدجاج مقطعة شرائح رفيعة.

- ثومية.

- عيش تورتيلا أو رقاق طري.

• مقادير تتبيلة الشاورما:

- رشة سكر.

- رشة بابريكا.

- نصف كوب خل.

- رشة زعتر.

- ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

- زيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

- حبهان بودر.

- زنجبيل.

• مقادير خضار الشاورما:

- شرائح طماطم.

- شرائح فلفل رومي.

- شرائح بصل.

- سمنة.

- قطعة فحم.

خطوات عمل الشاورما السورية الأصلية

- ابدأي أولى خطوات الطريقة الأصلية لعمل شاورما سورية بوضع شرائح الدجاج في بولة مع الفلفل الأسود والملح والحبهان والزعتر والبابريكا والثوم والبصل البودر والزنجبيل، وقلبيهم جيدًا.

- في الخطوة التالية ضيفي الخل وقلبيهم وغطي الدجاج جيدًا، وضعيه في الثلاجة لثاني يوم.

- في اليوم التالي ضعي الزيت في طاسة ساخنة، ومن ثم ضيفي الشاورما وافرديها جيدًا، وقلبيها حتى تنضج تمامًا وتتحول للون الذهبي.

- بعد ذلك قومي بتحمير البصل وقلبيه جيدًا، ثم ضيفي إليه كل من شرائح الطماطم والفلفل الرومي على الطاسة التي تحوي شرائح الدجاج وقلبي جميع المكونات جيدًا.

- ارفعي الشاورما من على النار وقومي بتوسيع مكان صغير لوضع الفحمة حتى تأخذ الشاورما رائحة الشواء.

- ضعي كمية صغيرة من السمن على الشاورما، وفور ظهور دخان لها غطيها لمدة 10دقائق.

- في الخطوة الأخيرة ادهني العيش بالثومية والسمنة وضعي الشاورما ولفيها رقائق، وحمصيها في طاسة ساخنة حتى يتحول لونها للذهبي.