الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة.

وذكرت الكنيسة في بيانها، اليوم الاثنين: «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة، يقود خلالها بلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق آمال الوطن والمواطنين».

وأضافت: «نصلي أن يمتعه الله القدير بالصحة والقوة، ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه في سبيل بناء مصر المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة».