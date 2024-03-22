الكنيسة تعلن وفاة القمص ميصائيل المحرقي.. 38 عاما في الحياة الرهبانية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الراهب القمص ميصائيل المحرقي، عن عمر ناهز 70 عاما، بعدما قضى في الحياة الرهبانية نحو 38 سنة.

وقالت الكنيسة في بيان: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة، اليوم، الأب المبارك الراهب القمص ميصائيل المحرقي، عن عمر تجاوز 70 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 38 سنة».

أضافت الكنيسة: «البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الراهب الفاضل القمص ميصائيل المحرقي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولكل محبيه وعارفيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب في مجمع الأبكار».

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة أبرز المعلومات عن الراهب الراحل وهي:

ولد الأب الراحل يوم 4 فبراير 1954، وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) يوم 8 أبريل 1986، ونال درجة القسيسية يوم 24 مايو 1995، ورتبة القمصية في 11 يوليو 2003.