برنامج «حياة كريمة» يكافئ جمعية تقدم الطعام مجانا للمحتاجين

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، صاحب جمعية الجواهر الخيرية التي تقدم الطعام لجميع المحتاجين من فقراء المنطقة والأسر الأكثر احتياجا بشكل مجاني.

جمعية الجواهر الخيرية

وقال خلال حواره مع الإعلامي أيمن مصطفى: «جمعية الجواهر الخيرية تعمل منذ 2003 على التبرعات المادية، والطاقة الإنتاجية للوجبات تبدأ من 600 وجبة إلى 2000 وجبة في شهر رمضان، وذلك بجانب المائدة الرمضانية اليومية».

وتابع: «إحنا عندنا أسر بنكفلها، وبتاخذ وجبات شهرية، بجانب عابر السبيل للمائدة، بالإضافة إلى تحضير وتوزيع وجبات للمدارس والمعاهد الأزهرية وأيضا تقديم مساعدات مادية وعينية، وكل ذلك دون مقابل».

مكافأة مؤسسة حياة كريمة

وقدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، لصاحب الجمعية، ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية لمساعدته في توفير أكثر من 500 وجبة والمشاركة في إطعام أهل الخير.