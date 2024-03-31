حياة كريمة ترسم البهجة على وجوه أهالي سمالوط بالمنيا.. عروض ترفيهية وتعليمية

انطلقت اليوم فعاليات قافلة السعادة التابعة لمؤسسة حياة كريمة في مركز سمالوط بالمنيا، بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان.

وجابت قافلة السعادة، وهي عبارة عن سيارة متنقلة، قرى ومناطق مركز سمالوط، لتقديم عروض ترفيهية وتعليمية مميزة للأطفال والكبار على حدٍ سواء، كما تم توزيع بعض الهدايا البسيطة على المٌشاركين بعد عمل مسابقات تفاعلية.

فقرات ثقافية وفنية مثل الإنشاد الديني

تضمنت فعاليات قافلة السعادة عروضًا توعوية دينية قام بها متطوعون من الأزهر الشريف، بالإضافة إلى فقرات ثقافية وفنية مثل الإنشاد الديني وعروض التنورة، كما تم إعداد مائدة إفطار جماعي لأهالي سمالوط، تفاعل معها الجميع في جو من البهجة والسرور.

وأعرب أهالي سمالوط عن سعادتهم الغامرة بانطلاق فعاليات قافلة السعادة في منطقتهم، مؤكدين أهمية هذه الأنشطة في نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات

وأكد مينا أبو اليمين منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، أن قافلة السعادة تأتي في إطار جهود المؤسسة لنشر السعادة والبهجة في القرى والنجوع، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات.

وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توعية المواطنين بمختلف القضايا الصحية والاجتماعية، وتعزيز روح التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع.

يُذكر أن قافلة السعادة هي إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في القرى والنجوع المصرية، من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية متكاملة.