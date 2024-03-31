«حياة كريمة» تمنح سيدة مصابة بشلل الأطفال 100 ألف جنيه.. «غيرت حياتها»

كافأ برنامج «حياة كريمة» المذاع عبر قناة dmc، ويقدمه أيمن مصطفى، سيدة مصابة بشلل الأطفال وتعمل خياطة، بميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغ 100 ألف جنيه دعم وإهداء من مؤسسة حياة كريمة.

«حياة كريمة» تكافئ سيدة

وخلال لقائها، قالت السيدة المصابة بشلل الأطفال، إنها تعمل في مهنة الخياطة منذ 6 سنوات وزوجها فلاح باليومية ولديها بنت مريضة، مشيرة إلى أنّ مهنتها تدخل لها يوميًا نحو 250 أو 300 جنيه، وأنها قدمت على قرض تساهيل من قبل.

السيدة: راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى

وبعد دقائق من اللقاء، ظهرت أمامها سيدة أخرى على كرسي متحرك، واشتكت لها من صعوبات الحياة وطلبت مساعدتها فأعطتها 50 جنيهًا، ليكاقأها المذيع بمبلغ مالي: «ربنا كبير وعطاياه كتيرة، وبالمبلغ ده أقدر أعالج بنتي، وأنا راضية بمنح ربنا سبحانه وتعالى».