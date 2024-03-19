أستاذ تفسير يكشف لـ«أبواب القرآن» مفاجأة عن كتاب «الإسلام هو الحل»

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه سأل مؤلف كتاب «الإسلام هو الحل»، كيف سيحل الكتاب المشاكل الاقتصادية.

وأضاف أبو عاصي خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»: «قلت له لا تقل شعارات، ولكن قل لي هيحل إيه، كيف يحل الفقر، القضايا الاجتماعية الأسرية كيف تحل؟ قدم لي الحلول، فقال «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب».

وتابع أستاذ التفسير: «سنحتاج تحديد مفهوم التقوى ومن المتقي، الآيات القرآنية صادقة والكلام كله صادق، أي واحد يتقي الله يجعل له مخرجا سواء كان مسلم أو غير مسلم، ولا قاصرة على المسلم؟».

وأردف: «يعني أنا ببيع وبشتري واتقيت الله في بيعي وشرائي ولا أخرج الزكاة هل أنا هنا يطبق على وصف إني بقيت من المتقين؟ وبعدين في آية أخرى إنما يتقبل الله من المتقين، يبقي المفهوم لازم يحدد».

واستطرد: «لما نقول الإسلام هو الحل يبقى معانا التطبيق العملي الذي نقوله للناس، قانون الأحوال الشخصية معظمه أو كله من الشريعة، لماذا كثر الطلاق في المجتمع؟ إذن واجب المصلحين والدعاة أنهم يحولوا المفاهيم لواقع في المجتمع».