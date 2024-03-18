سالم أبو عاصي: كتب تفسير الأحاديث تحتاج لرقابة شديدة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن كتب التفسير تحتاج إلى رقابة شديدة، لأن ليس كل ما جاء بها يمكنك أن يخرج للعامة.

كتب التفسير تحتاج إلى رقابة شديدة

وأضاف «أبو عاصي» خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، أنه في تفسير ابن كثير مثلًا يقول إن المرأة لا تخرج من بيتها في بعض الروايات إلا وهي كشف عين واحدة، وفي الطبري يقول «واهجروهن في المضاجع تعني قيدهن بما أردن أن يمتنعن عنه، وهذا رأي ضعيف جدًا، ليس هو المراد من الآية».

وتابع : «لابد أن نوزن الفقه القديم من خلال دراسة المعقولات والعلوم العقلية، ودراسة الأصول والمعرفة العامة والمنطق للفلسفة».

أحسن مفسر من الصحابة ابن عباس

ولفت إلى أن أحسن مفسر من الصحابة ابن عباس، ترجمان القرآن الذي علمه النبي التأويل، وقال عنه الإمام الشافعي لم يصح عنه من روايات في التفسير إلا 100 رواية، ومن بعده كل رواية في التابعين فيها مقال ونقد وجرح، ولذلك الإمام أحمد بعدهم قال ثلاثة لا أصل لها «التفسير والملاحم والسير».

وختم: «ابن تيمية قال أكثر الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير، إذا كتب التفسير بالحديث تحتاج رقابة».