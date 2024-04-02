تسريبات جديدة لآيفون 16.. هل وضعت الشركة حلولا لمشكلات النسخة السابقة؟

تسريبات جديدة ظهرت خلال الأيام الماضية عن آيفون 16، متعلقة بشكل الإطار الخارجي، خاصة بعد شكوى مستخدمي نسخة آيفون 15، من التيتانيوم الذي يتغير لونه بعد ملامسته للزيوت وبصمات الأصابع، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أن الشكاوى التي تحدث عنها المواطنين، تضمنت تفاعل سطح التيتانيوم مع الهواء، ما ينتج عنه طبقات رقيقة من الأكاسيد التي تشتت الضوء، وتعطي المعدن ألوانا متغيرة.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات عن الأستاذ في جامعة البوليتكنيك بميلانو للإيطالية والتر نافاريني، قال فيها إن عوائق استخدام آيفون 15 تكمن في التيتانيوم، الذي يتغير لونه نتيجة التفاعل الآثار الدهنية على السطح.

وحتى الآن لم تعلن شركة آبل عن الموعد النهائي لإصدار النسخة الجديدة آيفون 16، التي ينتظرها المستخدمين العاشقين لأجهزة آيفون، إذ يأملون في تغييرات جيدة تدخلها الشركة على النسخ الجديدة.

مميزات نسخة آيفون 15

الجدير بالذكر أن نسخة آيفون 15 تحتوي على مجموعة من الخصائص الجيدة في التقاط الصور وذر الأكشن، بالإضافة إلى تطورات من ناحية الكاميرا ومنفذ الشاحن، وأصبحت الكاميرا تمتلك قدرات غير مسبوقة.

تسريبات جديدة يكشفها أحد المحللين

وتحدث أحد المحللين عن تسريبات تخص كاميرا أيفون 16، ومن المتوقع أن تأتي 1 / 1.14 بوصة، وستدعم الكاميرا عدسات telephoto بطبقة زجاج، والتي تتميز بحجم أكثر نحافة ووزن خفيف، ومن ضمن التسريبات أيضا هو الجزء الخلقي من الجهاز، الذي يحتوي على لوحة مزيج من الزجاج والبلاستيك، وحجم العرض في هاتف آيفون 16 برو سيكون أكبر بمقدار 0.2 بوصة، وشاشة الهاتف ستكون بحجم 6.27 بوصة لنسخة آيفون 16، أما نسخة آيفون 16 برو ماكس ستكون بمقاس 6.86 بوصة.