تراجع مبيعات «آيفون 15» في الصين.. 38 إصداراً من هواتف آبل خلال 16 عاماً

انخفضت مبيعات الهاتف الجديد لشركة «آبل»، تليفون «آيفون 15»، خلال أول 17 يوماً من طرحه في الأسواق الصينية، بنسبة 4.5%، مقارنةً بالإصدار السابق للشركة الأمريكية العام الماضي، حيث انخفضت مبيعات الإصدار الجديد من الطرازين الأعلى (Pro Max) و(Pro)، بنسبة 14% و11%، مقارنةً بالعام الماضي في الصين، وفقاً لتقديرات شركة (Counterpoint Research).

تباطؤ الطلب في الصين

جاءت هذه البيانات، بعد مرور أكثر من شهر على إعلان آبل عن أحدث هواتفها iPhone15 ، حيث بدأ المحللون والمستثمرون في رؤية علامات على تباطؤ الطلب في الصين، مقارنةً بموديلات العام الماضي.

وتستحوذ منتجات آبل على نسبة كبيرة من المستخدمين حول العالم، إذ تحرص فئة كبيرة من المواطنين في مختلف دول العالم، على اقتناء هواتف آيفون، ومتابعة الإعلان عن الإصدارات الجديدة.

أول هاتف آيفون

يذكر أن أول هاتف آيفون أطلقته شركة آبل هو (iPhone 2G)، الذي تم الإعلان عنه في 9 يناير 2007، وتم طرحه للبيع في 29 يونيو 2007، وهم أول هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل (iOS) من آبل، والذي أحدث طفرة في عالم صناعة الهواتف الذكية.

هاتف آيفون 15

وكشفت شركة آبل، في 10 سبتمبر 2023، عن آخر إصدارتها وهو آيفون 15 iPhone 15، وتم طرحه للبيع بالأسواق في 22 سبتمبر 2023، بينما تم طرحه بالأسواق الصينية مطلع شهر أكتوبر الجاري.

ويتميز iPhone 15 بتصميم جديد وإطار من التيتانيوم، وشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A17 Bionic.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، قائمة بجميع إصدارات هواتف آيفون التي تم إطلاقها منذ عام 2007 حتى اليوم، والتي تضم 38 إصداراً من الهواتف الذكية، على مدار 16 عاماً.

38 إصداراً من هواتف آيفون

وبلغ عدد إصدارات آبل من هواتف آيفون، 38 إصداراً حتى اليوم، وذلك بعد الإصدار الأخير iPhone 15.

- iPhone 2G (2008)

- iPhone 3G (2008)

- iPhone 3GS (2009)

- iPhone 4 (2010)

- iPhone 4S (2011)

- iPhone 5 (2012)

- iPhone 5C (2013)

- iPhone 5S (2013)

- iPhone 6 (2014)

- iPhone 6 Plus (2014)

- iPhone 6S (2015)

- iPhone 6S Plus (2015)

- iPhone SE (2016)

- iPhone 7 (2016)

- iPhone 7 Plus (2016)

- iPhone 8 (2017)

- iPhone 8 Plus (2017)

- iPhone X (2017)

- iPhone XS (2017)

- iPhone XS Max (2017)

- iPhone XR (2018)

- iPhone 11 (2019)

- iPhone 11 Pro (2019)

- iPhone 11 Pro Max (2019)

- iPhone SE (2020)

- iPhone 12 mini (2020)

- iPhone 12 (2020)

- iPhone 12 Pro (2020)

- iPhone 12 Pro Max (2020)

-iPhone 13 mini (2021)

- iPhone 13 (2021)

- iPhone 13 Pro (2021)

- iPhone 13 Pro Max (2021)

- iPhone SE (2022)

- iPhone 14 (2022)

- iPhone 14 Pro (2022)

- iPhone 14 Pro Max (2022)

- iPhone 15 (2023).