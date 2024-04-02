كنز داخل قشر البرتقال.. مفاجأة في بيتك تحوله لمكسب مضمون

تتخلص الكثير من السيدات من قشر البرتقال، الذي يمكن تحويله إلى مشروع مربح، بواسطة تحضير الصابون السائل المنعش بالبرتقال باستخدام هذه القشور، ثم بيعه عبر منصات البيع والشراء العالمية.

يُذكر أن سعر الزجاجة الواحدة تخطى 50 جنيهًا، ويمكن أن يصل الربح في نهاية الشهر إلى أكثر من 30 ألف جنيه في حال بيع 10 زجاجات في اليوم، وفي البداية، يكون المشروع بسيطًا في الربح ومكلفًا في المواد، لكنه يتحول إلى ربح مضمون بعد ذلك، هذا ما أكده موقع «Wixy soap» البريطاني، والشيفت هالة فهمي في تصريحات تلفزيونية.

طريقة تحضير الصابون السائل من قشر البرتقال بخطوات الشيف هالة فهمي:

صابونة مبشورة.

لتر ونصف ماء مغلي.

كوب صابون سائل جاهز للمواعين.

لتر ماء بارد.

ملعقة كبيرة عصير برتقال او ليمون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة جلسرين.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة كبيرة قشر برتقال.

خطوات عمل الصابون السائل للشيف هالة فهمي:

لإعداد الصابون السائل للمواعين من قشر البرتقال مثل المحلات تمامًا:

ضعي لتر ونصف من الماء المغلي في وعاء كبير على النار، ثم ضيفي إليها كمية الصابونة المبشورة وقشر البرتقال.

قلبي الصابونة المبشورة مع الماء بشكل مستمر، وذلك حتى تبوش تمامًا وتصبح سائلة.

ارفعي وعاء الصابون من النار، وباستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط، أضربي المكونات معًا حتى ذوبان الصابون في الماء.

ضيفي لتر الماء البارد، على باقي المكونات في الوعاء، مع الاستمرار في الضرب حتى تجانس المقادير معًا.

في الخطوة التالية يجب إضافة الجلسرين وعصير البرتقال والملح ومقدار الصابون السائل.

ضعي بيكربونات الصوديوم والخل، مع تقليب كل هذه المكونات مع بعض، حتى تذوب تمامًا، ويصبح لديك الصابون السائل للمواعين مثل المحلات.