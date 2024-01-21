يساعد على فقدان الوزن ويعزز المناعة.. تعرف على فوائد قشر البرتقال

البرتقال من الفواكه اللذيذة التي يفضل الكثيرين تناوله في فصل الشتاء، نظرًا للفوائد العديدة التي يتمتع بها، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات بالإضافة إلى مذاقه المميز، والجديد هنا هو إشارة عدد من الدرسات إلى الفوائد الصحية لقشر البرتقال والتي سنتعرف عليها في التقرير التالي.

استعرضت دراسة اجريت بجامعة فلوريدا عدد من الفوائد الصحية لقشر البرتقال، والتي جاء أهمها في امتلاك مستخلص قشر البرتقال مواد تقضي على الميكروبات التي توجد في الأمعاء، وتحمي من تصلب الشرايين، كما اكتشف باحثون الدراسة أن قشور البرتقال فعالة جدا في الوقاية من انتشار الأورام السرطانية في الجسم.

تأخر ظهور علامات الشيخوخة

يمتلك قشر البرتقال كميات وفيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين E، واللذان يساعدان على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، وتحسين كفاءة جهاز المناعة، بحسب ما أكدته الدراسة.

وفي إطار هذا، أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، في حديثه لـ«الوطن»، إن قشر البرتقال يمتلك فوائد عديدة، أبرزها ما يلي:

- يمكن استخدام قشر البرتقال في التخلص من قشرة الشعر من خلال مزج قشر البرتقال المطحون مع القليل من الماء ثم وضعه على فروة الرأس للتخلص من القشرة.

المساعدة على فقدان الوزن

- يساعد تناول قشر البرتقال على فقدان الوزن؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

- مضغ قشر البرتقال يساعد في تخفيف رائحة الفهم الكريهة.

- علاج حالات الإمساك المزمن وحرقة المعدة وتهيل عملية الهضم.

- يمكن إضافة قشر البرتقال إلى بعض الأغذية لإعطاء نكهة لذيذة للطعام.