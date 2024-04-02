«الأدباء العرب» يدين الاعتداء الإسرائيلي على حلب: انتهاك للقانون الدولي

أدانت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب العدوان الإرهابي الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف عددا من النقاط في ريف حلب، وهو العدوان الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، وسقوط عدد آخر من الجرحى والمصابين، ووقوع خسائر بالممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية.

دعوة دول العالم لتحمل مسؤوليتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

وشدد الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في بيان صحفي، «أن ما دأبت عليه القوات الإسرائيلية من انتهاك للأجواء السورية يؤكد النهج الإجرامي لإسرائيل، ليس في أرضنا المحتلة في فلسطين وحدها، ولكن في العديد من الدول العربية، وهو ما يستوجب دعوة دول العالم ومؤسساته كافة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تكشف عن توجه إسرائيلي لتوسيع دائرة الصراع بعد أن أذهل الصمود الفلسطيني العالم كله بصلابته واستمراره».

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية وداعموها من استهداف للمدنيين والمنشٱت في حلب وريفها وبقية الأراضي السورية لن يفت في عضد الشعب السوري ولن ينال من صموده.

«عبد الهادي»: إسرائيل مصدر الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة

وقال عبد الهادي إن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، واعتداءاتها المتكررة على الأحياء السكنية تثبت مجددا الطبيعة العدوانية الهمجية للقوات الإسرائيلية المحتلة، وتجدد التأكيد أنها مصد رئيس لكل الاضطرابات وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب موقفه الثابت في دعم صمود الشعوب العربية في سوريا وفلسطين ولبنان في مواجهة هذه الاعتداءات، وثقته في صمود الشعوب العربية كافة.

وفي السياق ذاته يؤكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب مجددا إدانته المطلقة لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.