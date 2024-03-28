تراجع سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 28-3-2024

شهد سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 28-3-2024، تراجعا ملحوظا، بلغت قيمته نحو جنيهان ونصف تقريبا، خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك مقابل الجنيه، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 153.96 جنيه للبيع، و153.46 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 152.92 جنيه للبيع، و153.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو153.94 جنيه للبيع، و153.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.93 جنيه للشراء.