مصر تدين الهجوم الذي استهدف موظفي إغاثة دوليين في غزة

أدانت مصر بأشد العبارات، الغارة الجوية التي استهدفت موظفى إغاثة دوليين في قطاع غزة، تابعين لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشن»، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة.

وأكدت مصر في بيان وزارة الخارجية، رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل في استهداف المنظمات العاملة في المجال الانساني، التي تقوم بدور حيوي ورئيسي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، دون محاسبة أو تحمل للمسئولية عن تلك الانتهاكات السافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

رفض الانتهاكات الإسرائيلية

وجددت مصر بضرورة قيام إسرائيل بوضع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة موضع التنفيذ، مشدده على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة لكل القوانين والأعراف الدولية، وعدم مبالاتها بالاعتبارات الإنسانية التي يتفق عليها الضمير العالمي، سيؤدي إلى المزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذى يقف عاجزا أمام اتخاذ موقف حاسم ومؤثر تجاه تلك الانتهاكات.

المطالبة بتحقيق دولي

وطالبت مصر بإجراء تحقيق عاجل وجدي يؤدي إلى محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والامتثال التام لكل قرارات مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وحماية كل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، لما يقومون به من جهود تخفف وطأة الأزمة الإنسانية، التي يشهدها سكان القطاع علي مدار الأشهر الماضية.