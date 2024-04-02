النمنم يعدد إنجازات الرئيس السيسي في 10 سنوات.. تنمية وبناء وأمان (فيديو)

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنّ هناك عدة محاور في إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تبدأ من القضاء على الإرهاب من خلال تطهير سيناء من البؤر والعناصر الإجرامية، مرورا بمحور التنمية ببناء شبكة بنية أساسية للخروج من الوادي إلى الصحراء عبر بناء 12 مدينة في الصحاري وصولا إلى المشروعات القومية وتدشين العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف النمنم، خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، ضمن التغطية الخاصة بحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر بولاية جديدة، على قناة صدى البلد، أنّ الدولة نفذت مشروعات كثيرة لتنمية الإنسان ومنها مشروعات حياة كريمة والإسكان ومشروعات الطرق التي ربطت القرى بالمدن والقضاء على فكرة اللامركزية، مشيدا بالتطور الهائل في محافظات الصعيد وخاصة مشروع التأمين الصحي الشامل.

تأمين حدود الدولة من الملفات المهمة الفترة المقبلة

واستكمل حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق قائلا: «ملف الإرهاب لم يغلق وتأمين حدود الدولة من الملفات المهمة الفترة المقبلة، والخطر في غزة لم ينته بعد، وخبرتنا بجولات مصر في إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي عادة كانت تعقب كل جولة أنشطة لمجموعات متطرفة تزعم الحديث باسم القدس وتخرب في البلاد والمجتمعات».

علينا توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أكثر من ذلك مستقبلا

واختتم وزير الثقافة الأسبق: «علينا توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أكثر من ذلك مستقبلا، ولدينا مشكلة اقتصادية حلها الجذري زيادة الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية ورفع فاتورة التصدير».