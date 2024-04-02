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دراما المتحدة

نص اليمين الدستورية.. يؤديها السيسي أمام مجلس النواب بعد قليل

كتب:

محمد أبو عمرة
10:18 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
السيسي

السيسي

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، عن نص اليمين الدستورية التي يؤديها عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، أمام مجلس النواب في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانا ببدء الولاية الثالثة له، وذلك وفقا لنص المادة 144 من الدستور المصري.

نص اليمين الدستورية

ويأتي نص اليمين الدستورية، كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.