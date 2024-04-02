نص اليمين الدستورية.. يؤديها السيسي أمام مجلس النواب بعد قليل

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، عن نص اليمين الدستورية التي يؤديها عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، أمام مجلس النواب في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانا ببدء الولاية الثالثة له، وذلك وفقا لنص المادة 144 من الدستور المصري.

نص اليمين الدستورية

ويأتي نص اليمين الدستورية، كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».