النائب ياسر الهضيبي: الولاية الجديدة للرئيس السيسي مرحلة مهمة في عمر الوطن

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، إن حفل حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة، هي بداية لمرحلة مهمة في عُمر الوطن، حيث انطلاق الجمهورية الجديدة التي عملت القيادة السياسية على وضع ركائزها خلال السنوات الماضية، على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتحقق طفرة تنموية لم نشهدها في عصور سابقة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية واضحة منذ اليوم الأول لتوليها الحكم حيث عملت علي استعادة أمن واستقرار الوطن بعد سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار، بالتزامن مع إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق ثورة بناء وتعمير غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

وأوضح أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، كانت مصر تواجه تراجعا في دورها الإقليمي والدولي، لكنها الآن وبعد 10 سنوات أصبحت لاعبا أساسيا وشريكا دوليا واستراتيجيا في المنطقة، إذ اهتم الرئيس بترميم علاقات مصر الخارجية على أساس الاحترام المتبادل ودعم سيادة كل دولة علي أراضيها، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، بالإضافة إلي تعزير آفاق التعاون المتبادل بين يحقق مصلحة الشعوب.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق انجازات على كافة الأصعدة، لكن الأبرز كان ما تحقق علي صعيد حقوق الإنسان التي كانت دائما محل نقد من جانب الغرب، وتبني الرئيس رؤية شاملة تدعم الحق في التعليم والصحة والمسكن والحق في حياة كريمة لكل مواطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليه، لافتا إلى أن الرئيس أطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد الأبرز والأهم في القرن الحادي والعشرين، إذ ساهمت في تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن يعيشون في القري ويعانون من تراجع مستوى الخدمات.

الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي

ولفت الهضيبي إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسابق الزمن، من أجل إحداث نهضة حقيقية في كافة القطاعات، َوهو ما جرى بالفعل فمصر الآن لا تشبه بأي حال مصر قبل 10 سنوات، مؤكدا على ثقته في قدرة الرئيس السيسي علي استكمال مسيرة البناء والتنمية لتصبح هذه الولاية الجديدة تتويج لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.