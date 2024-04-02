«تنمية المشروعات»: ريادة الأعمال في مصر تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

بمناسبة الاحتفالات بيوم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن ريادة الأعمال في مصر شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس.

وأوضح «حمي» أن الرئيس قد أولى اهتمامًا غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم.

النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة

وأكد أنه، من هذا المنطلق، قدم الرئيس، منذ توليه المسئولية، كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم للجهاز وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر، ووجه بإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.

تجديد الثقة

وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.

ولفت إلى، أن كافة الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد الرئيس، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار في مصر.

3 ملايين فرصة عمل

وصرح بأن الجهاز، منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قدم إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، بلغت أكثر من 50 مليار جنيه، وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي الرئيس السيسي المسؤولية، ما أتاح أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء وبنات مصر.

وأضاف أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47%، وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية، فأوضح سيادته أنها سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%.

وأشار إلى أنه خلال نفس الفترة، استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية ، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية.

وكشف أنه استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألف من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية.

أما في مجال الخدمات التدريبية، فقام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال.

إجمالي مبيعات وتعاقدات الجهاز

وأكد أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1.283 معرضًا على مستوى الجمهورية وأشرك بها 29.127 من أصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه المعارض قد نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قال إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز 3 مليارات جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي، مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ونتج عن ذلك توليد حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات.

تقديم منح بـ3 مليار جنيه

وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد أن الجهاز خلال نفس الفترة قد تمكن من تقديم أكثر من 3 مليار جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية، بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته، لتوفر ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.