قانون تنمية المشروعات الصغيرة ودعم المنتج المحلي.. ندوة بمطروح (صور)

نظم مركز النيل للإعلام بمطروح بالتعاون مع كيان شباب الوطن بالشباب والرياضة بمطروح، ندوة عن قانون تنمية المشروعات الصغيرة ودعم المنتج المحلى، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي؛ لدعم الصناعة الوطنية وأولوية شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا».

جاء ذلك بهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية ودعم توطين الصناعات الوطنية وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وخفض معدل البطالة وإحياء الحرف التراثية.

توطين الصناعات المحلية

وناقشت الندوة التي أقيمت، اليوم، بقاعة نادى مطروح الاجتماعي وأدارته صافيناز أنور مدير مركز النيل، أهمية منتج بلدنا وتشجيع منتجات شبابنا والحث على الإقبال على شراء المنتج المصري، وبحث سبل النهوض بالمشروعات الصغيرة كأحد الوسائل لتوطين الصناعات المحلية وتوفير فرص العمل للباب وفتح آفاق للتصدير وتخفيض الفاتورة الاستيرادية بما يسهم في نمو الاقتصاد القومي المصري، ويعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن.

قانون المشروعات الصغيرة ودعم مشروعات الشباب

وتناول محمد على رئيس وحدة تنمية المشروعات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، دور الجهاز في دعم الشباب ومشروعاتهم، والتطورات التي أدخلت على نظام العمل بما يخدم فكر العمل الحر، ويسهم في تسهيل تقديم الخدمة التمويلية والدعم الفني للمشروعات الصغيرة، وتقديم أفكار مشروعات جديدة بما يضمن استدامة المشروع، والقى الضوء على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والخدمات المالية التي تقدم لتمويل المشروعات الصغيرة سواء من خلال جهات وسيطة مثل البنوك، وتمول مشروعات صغيرة مباشرة من الجهاز تمويل تقليدي أو تمويل إسلامي.

توجيه المشورة في مشروعات الشباب

وأكد علي ريادة الأعمال والبرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات وشباب الخريجين والبرامج المتخصصة للتوجيه، وتقديم المشورة وحاضنات الأعمال؛ لدعم فكر العمل الحر، وتشجيع الشباب على الإقبال على خوض مجالات المشروعات الصغيرة في ظل تقلص فرص التوظيف الحكومي ووقوع الشباب فريسة للبطالة، ومزايا المشروعات الصغيرة.