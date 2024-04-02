رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

السيسي يوجه التحية إلى المصريين على تجديد الثقة لفترة رئاسية جديدة

كتب:

نرمين عفيفي
11:45 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وذلك في مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة .

وعقب انتهائه من حلف اليمن الدستورية، ألقى الرئيس كلمة بدأها بالآية القرآنية، «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

ووجه الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي التحية إلى شعب مصر، صاحب الكلمة والقرار، رمز الصمود، قائلا: «خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة». 

 

اقرأ المزيد:

النائب أحمد صبور: السيسي جاء للحكم بإرادة شعبية واستمر بثقة المصريين

السيدة انتصار السيسي تشهد أداء الرئيس اليمين الدستورية بالعاصمة الجديدة

«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستورية

إطلاق المدفعية احتفالا بأداء السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة
بقلم نرمين عفيفي