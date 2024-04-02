النائب أحمد صبور: السيسي جاء للحكم بإرادة شعبية واستمر بثقة المصريين

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أنّ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، من داخل مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة إعلان عن انطلاق الجمهورية الجديدة، التي هي نتاج عمل جاد ومتواصل على مدار 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الولاية الجديدة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلة حصاد ثمار التنمية والتطوير الذي شهدته البلاد، خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس.

الرئيس وضع تأهيل البنية الأساسية على رأس أولوياته

وقال صبور، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تأهيل البنية الأساسية علي رأس أولويات الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية للانطلاق نحو آفاق أفضل، بالإضافة إلى ثورة تنموية ضخمة تشهدها البلاد، ومئات الإنجازات التي يصعب حصرها، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كل قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، فكانت المرة الأولي التي يصل فيها قطار التنمية إلي قطاعات الجمهورية، مؤكدا علي صحة رؤية القيادة السياسية، بأنّ البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات.

صبور: الدولة تبنت سياسات جديدة للتنمية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الدولة تبنت سياسات جديدة لتنمية وتوطين الصناعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات وتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات الصناعية التي أقامتها في محافظات مختلفة، بما يشمل ذلك عملية التمويل، وكذا التدريب الكفء للعمالة وخلق برامج تشجيع الصناعة والتصدير، إيمانًا بأن الصناعة والإنتاج هي الطريق الأهم لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتخلص من الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر بسبب تداعيات الأزمات الدولية المتعاقبة والتي بدأت بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الإسرائيلية علي قطاع غزة، وتأثير ذلك علي حركة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وقناة السويس.