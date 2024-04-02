«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستورية

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عموم الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

حزب المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي بتوليه ولاية جديدة

وقال رئيس الحزب في برقية إلى رئيس الجمهورية: «بأسمى آيات التهنئة مقرونة بكافة معاني التقدير إلي رشد قيادتكم المُخلصة.. يسرني باسمي ونيابة عن جميع أعضاء حزب المصريين الأحرار أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، لنبدء معًا شعبا ومؤسسات تحت قيادة سيادتكم مرحلة جديدة من مسيرة البناء والتقدم في ضوء رواسخ الجمهورية الجديدة».

استكمال مسيرة البناء

وأضاف: «نثق تمامًا في قدرة فخامتكم على قيادة مصر نحو المزيد والكثير من الإنجازات والنجاحات، مستكملا مسيرة البناء المتكامل التي بدأتموها منذ توليكم زمام الأمور في البلاد، شاهدنا وعاشت مصر نقلة نوعية على اختلاف المجالات خلال فترتي رئاستكم السابقتين بدءًا من تحقيق الأمن والاستقرار، مرورًا إصلاح إقتصاديا حقيقياً، وخلق حياة كريمة للمواطنين البسطاء، وانتشال مصر من العشوائية إلي الرقي والتقدم».

وأكد «خليل» أننا في حزب المصريين الأحرار نؤيد بكل قوة توجهاتكم الرامية إلى بناء كامل للجمهورية الجديدة قائمة على أسس راسخة من العدالة والمساواة والحياة الكريمة والحلول الجذرية لكافة الإشكاليات، والثبات على المبدأ لتجاوز التحديات بقوة ورشادة، ونعاهدكم على بذل قصارى جهدنا لدعم جهودكم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه رئيس الحزب تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على عطاءه وعمله والتضحية في سبيل رفع رأية تحيا مصر، وتنفذ رؤية صادقة لبناء جمهورية جديدة قوية وراسخة.