رئيس «النواب»: نعاهد الرئيس السيسي على دعم عملية البناء والتنمية

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه لا يخفى علينا أن الطريق نحو التقدم والازدهار طالما كان محفوفا بالصعوبات، والتاريخ برهن على أن الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة والثبات على الحق دوما ما يصنعان الفارق.

وأضاف، خلال مراسم حفل حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي في مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أدعوكم إلى مواصلة العمل نحو الارتقاء بمصرنا الغالية حتى تبلغ ما تستحقه من مكانة دون الالتفات لأصوات الجهل والتشكيك».

وتابع أن مجلس النواب يعاهد الرئيس السيسي كما يعاهد الشعب المصري العظيم على دعم عملية البناء والتنمية، وأن يتحمل بكل إخلاص مسؤوليته وأن يواصل بكل عزم وإصرار تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، داعيا المولي عز وجل: «حمى الله مصر الكنانة وشعبها وجعلها أرض الأمن والأمان وواحة الرخاء والاستقرار، فسر على بركة الله يا سيادة الرئيس فمصر معكم بإذن الله قادرة على مواصلة طريق التنمية والتقدم والازدهار».

ودعا الله سبحانع وتعالى للرئيس عبدالفتاح السيسي: «أمدك الله سبحانه وتعالي بعونه، وسدد على طريق الحق والخير خطاك إنه نعم المولى والمصير».