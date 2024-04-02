نقيب الإعلاميين: استكمال قطار التنمية أبرز ملفات الفترة الرئاسية الجديدة

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الدولة المصرية واجهت تحديات كثيرة بقيادة الرئيس السيسي، ونجحت في تخطيها خلال السنوات الماضية، فإنها أمام ملفات أكبر ومسئوليات أعظم، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي أطلقتها الدولة منذ 10 سنوات، مضيفا خلال حواره مع «الوطن» أن الاهتمام بالقضايا الخارجية والبحث العلمي واستكمال قطار التنمية سيكونوا من أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من قبل الرئيس بعد استلام ولايته الجديدة، وإلى نص الحوار:

ما أبرز الملفات المنتظر العمل عليها من قبل الرئيس خلال الولاية الجديدة؟

الملفات المنتظر العمل عليها كثيرة، ولكن أبرزها من منظوري هي البحث العلمي وإعطاء أولوية للإنفاق عليه، إذ أن الرئيس قرر ذلك في أكثر من مناسبة قائلا إن الاهتمام بالبحث العلمي سيتم بدراسة علمية بحثية من كافة الجوانب، لذلك سيكون الاهتمام بالبحث العلمي واحدا من الأولويات الرئيسية في خطة الرئيس، ويأتي في المرتبة الثانية الاهتمام بالملفات الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وموقف مصر الثابت تجاهها دائما.

أهم التحديات التي يمكن أن تواجه الدولة وكيفية مواجهتها؟

هناك أكثر من تحدٍ يمكن أن يواجه الرئيس السيسي خلال ولايته الجديدة لعل أبرزها التدابير المالية اللازمة في مجالات مثل التعليم والصحة وغيرها، تحتاج إلى مليارات الجنيهات، ويأتي التحدي الآخر حول رفع درجات الوعي لدى المصريين وأن نكون «على قلب رجل واحد» فيما يخص التعاون مع الدولة للحفاظ على مكتسبات السنوات العشر الأخيرة، وكيف نضيف إلى هذه المكتسبات، خاصة مع مواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الخارجي في الفترات الأخيرة مثل الحروب والصراعات، بالإضافة إلى خطر الاوبئة والفيروسات.

دور الإعلام خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول الدولة فترة ولاية جديدة؟

أرى أن الاعلام عليه بالفعل دور كبير، حيث يلعب دورا توعويا تثقيفيا في المجتمع، ويرفع درجة الوعي لدى المواطن من خلال المعلومة الصادقة التي يقدمها وفقا لمصادرها الرسمية، ويمكن تدعيم ذلك بالتعامل المستمر مع المؤسسات الرسمية في الحصول على المعلومات والبيانات، فضلا عن يلعب الاعلام استضافة المسئولين المتخصصين في كافة المجالات، وذلك لطرح حلول المشكلات وإشراك المواطن في كل الخطوات التي تقوم بها الدولة.

كيف ترى السنوات العشر الأخيرة التي مرت على الدولة المصرية؟

مصر مرت بمراحل كثيرة خلال الـ10 سنوات فقط وهي فترة قصيرة لإقامة، ولكي يحدث ذلك مررنا بـ3 مراحل، المرحلة الأولى هي عودة الحياة المصرية واستعادة مؤسسات الدولة، والثانية عودة الأمن للمواطن المصري وتأمين الإمداد الغذائي له والتنمية في كافة قطاعات الدولة، والثالثة الصراعات الدولية التي واجهت العالم كله، والاوبئة مثل كورونا، كل هذه كانت أمور أثرت بطريق أو بآخر، ولكن الدولة بقيادة الرئيس السيسي كانت تسير في مواجهة هذه التحديات بوضع تدابير وخطط عاجلة وطويلة المدى لمعالجة كل هذه الأزمات.