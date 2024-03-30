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تفاصيل حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة في العاصمة الإدارية (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
11:51 م | السبت 30 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية على أُهبة الاستعداد لحفل تنصيب الرئيس السيسي وأداء اليمين الدستورية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدِّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة بالعاصمة الإدارية تبدأ بوصول الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية، ثم يتوجه مباشرة إلى مجلس النواب، وسيتم رفع العلم المصري في ساحة الشعب.

وأضاف، مساء اليوم، أن العاصمة الإدارية جاهزة وقادرة على استقبال كل الأحداث، مؤكدًا أن حفل تنصيب الرئيس السيسي سيكون بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

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