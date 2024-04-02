نائب رئيس اتحاد عمال مصر: حفل حلف السيسي لليمين الدستورية رسالة للتاريخ

هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة التي انطلقت من العاصمة الجديدة.

تهنئة الرئيس السيسي

وجاء في نص البيان: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لي أنّ أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن عمال مصر عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة، بالتهنئة وذلك بمناسبة توليكم فترة رئاسية جديدة عقب الثقة المستحقة من شعب مصر التي جاءت عبر صناديق الانتخابات بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة، وفي القلب منهم العمال معبرين عن إرادتهم لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة وبناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا الأبية تحت قيادتكم الحكيمة».

وأكد «المهيري» في البيان، اصطفاف العمال خلف الرئيس السيسي والتأييد الكامل في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري، وأيضًا جهود الرئيس المخلصة المستمرة من أجل رفعة الوطن، وأنّ تأدية الرئيس، اليمين الدستورية داخل مكان جديد لعاصمة الجمهورية الجديدة رسالة للتاريخ.

رؤية الرئيس السيسي

وتابع، أنه بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية في مجلس النواب، سيباشر عمله من العاصمة الإدارية، مشيدًا برؤية الرئيس السيسي بالجمهورية الجديدة على مستوى كل المسارات من زراعة وصناعة وفي كل الملفات التي تمس حياة كل المصريين، إضافة إلى استراتيجية التنمية الشاملة التي تحقق أعلى معدلات الرفاهية الاجتماعية.