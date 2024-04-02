نمو اقتصادي وحماية اجتماعية.. السيسي يعلن أولوياته خلال 6 سنوات مقبلة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرتكزات التي سيعمل على تحقيقها خلال ولايته الثالثة التي تستمر 6 أعوام، وذلك خلال كلمته اليوم بمجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية.

ملامح برنامج الرئيس السيسي في الولاية الثالثة

وركز الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملامح برنامج الولاية الثالثة على تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد، من خلال المشروعات التنموية والصناعية، مع الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة، فضلًا عن المشاركة السياسية، وذلك ضمن 7 محاور رئيسية، مفصلة كالتالي:

1- حماية وصون أمن مصر القومي.

2- مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

3- استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها.

4- تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

5- تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن.

6- تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية.

7- التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيـا.

8- زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذ ائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

9- توفير الملايين من فرص العمل المستدامة.

10- إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

11- تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

12- تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

13- تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.

14- مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

15- استكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

16- دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

17- زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

18- إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة» التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.

19- الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.

20- استكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.

استعدادات الحكومة لتنفيذ البرنامج

في السياق، أكدت الحكومة استعدادها لتنفيذ ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لـ«الوطن» إن أحد المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تم تطبيقه فى عدد من المحافظات، معلنا عن أنه سيتم استكمال وإدخال المشروع في باقي المحافظات وفقا للخطة الزمنية للمشروع، موضحا أن هناك توجيهات رئاسية بادخال المنظومة فى بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

الإسكان الاجتماعي

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم للجميع بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة.

الزراعة

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة الرقعة الزراعية إلى 4 ملايين فدان بحلول عام 2030، لسد العجز في بعض السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي مع تحقيق فائض تصديري، ومنها مشروعات زراعية عملاقة في مناطق متفرقة بالصحاري على رأسها الدلتا الجديدة الذي يقع على مساحة 2.2 مليون فدانًا، وتنفذ الحكومة المشروع الزراعي العملاق «غرب غرب المنيا» وتوشكى.

جذب ملايين السائحين

وأضاف علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، أن القطاع السياحي الحكومى والخاص سيسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق إيرادات تبلغ 30 مليار دولار خلال هذا العام، مشددا على أن الدولة أولت إهتماما كبيرا بصناعة السياحة خلال السنوات الـ 10 الماضية، وهو ما أدى لتحقيق مصر رقما قياسيا فى أعداد السياح الوافدين إليها خلال العام الماضى حيث زار مصر خلال 2023 حوالي 15 مليون سائح.

جودة التعليم وتطوير المناهج

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ملامح تنفيذ المحور الخاص بزيادة جودة التعليم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استكمال بناء منظومة التعليم الجديد التي وصلت حاليا للصف السادس الابتدائي، وستصل إلى نهاية الثانوية العامة، وسيشمل ذلك تطويرا جذريا في المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق.