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دراما المتحدة

السيسي: أعاهد المصريين على البقاء مخلصا في عملي وألا ترى عيني سوى مصالح الشعب

كتب:

شريف سليمان
12:02 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموًا وتطورًا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق في الحلم ولشعبها الحق في الحياة الكريمة ولأمتها الحق في المكانة العظيمة بين الأمم.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة: «إنني أعاهد الله وأعاهدكم أن أظل مخلصا في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب، ومحافظا على العهد والوعد لمصر الحبيبة وشعبها العزيز وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى».

ليرد أحد النواب: «ربنا معاك يا ريس، سِر على بركة الله يا ريس والمصريين ودعواتهم وكل البيوت معاك يا ريس لآخر المشوار، إحنا فداك يا ريس، ومصر بإذن الله معاك فوق الجميع».

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