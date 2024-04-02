قيادي بـ«مستقبل وطن»: كلمة الرئيس السيسي اليوم رسالة طمأنة للمصريين

قال أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عبدالله السعيد، إن مصر تسطر تاريخًا جديدًا مشرقًا يفتح آفاقًا واسعة لصنع مستقبل واعد للأجيال القادمة، وتقدم للعالم لوحة ديمقراطية عظيمة تؤكد ثقل وقوة ونجاح الدولة المصرية.

كلمة الرئيس ميثاق عمل وعهد جديد لاستكمال مسيرة البناء

وأضاف السعيد في تصريحات له، أن كلمة الرئيس خلال فعاليات أداء اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب الجديد بمثابة ميثاق ودستور عمل للمرحلة المقبلة، وعهد جديد للمصريين في مواصلة تحمل المسؤولية بكل أمانة وجد وإخلاص، ورسالة طمأنة على مواصلة المسير نحو غد أفضل في كل شيء، وترسيخ مزيد من قواعد الجمهورية الجديدة التي تغيرت معها وجه الحياة، وأصبحت أكثر إشراقًا وازدهارًا.

وأوضح السعيد أن مصر تدخل اليوم مرحلة جديدة من الحكم، إذ يجرى لأول مرة انتقال مقاليد الحكم من القاهرة إلى قصر الحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي خطوة تعزز مسارها السياسي والديمقراطي، وتؤكد صوب رؤية قائدها المغوار الذي يخطو ببلانا بخطى ثابتة نحو التنمية.

وأشار إلى أن مشهد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب يدعوا للفخر والتباهي باستقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة ملتهبة بالصراعات والنزاعات والحروب الأهلية، ودولٌ محيطه لا تزال غير قادرة على استكمال بنيانها السياسي منذ سنوات عدة.

عرس ديمقراطي يبرز وحدة وقوة الصف الوطني

وأكد أن اليوم أشبه بعرس ديمقراطي يبرز وحدة وقوة الصف الوطني، وعزمه على مواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية خلف قائده الرئيس السيسي الذي غير وجه الحياة في مصر، وجعلها أكثر اشراقًا وتنميةً وازدهارًا ويتعظم فيها مبادئ وقيم الانسانية.

وتابع: «نجدد العهد قيادة وأعضاءً ونوابًا بحزب مستقبل وطن العهد والثقة في قائدنا الرئيس السيسي في قدرته على قيادة مسيرة التنمية الشاملة والنهوض ببلادنا لما تستحق.. ونهنيء شعبنا المصري ونجدد معًا العمل».