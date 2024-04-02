نائب رئيس حزب المؤتمر: خطاب السيسي اليوم رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر

وجه نائب رئيس حزب المؤتمر، رضا فرحات، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية، إيذانا بتوليه ولاية رئاسية جديدة، وبدء مرحلة أخرى من مراحل البناء والتعمير، لتحقيق تطلعات الشعب، ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.

بدء عصر الجمهورية الجديدة

وأشار فرحات إلى أن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية اليوم من العاصمة الإدارية، عاصمة الحكم الجديدة، التي ستدار منها الدولة المصرية مستقبلا، هي بداية عصر جديد من الإنجازات تستكمل فيه مصر ما بدأته خلال عشر سنوات فى جميع المسارات، وإشارة إلى العالم أجمع بأن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ والانطلاق نحو مستقبل أفضل يشارك في بنائه كل أبناء الوطن.

خطاب الرئيس السيسي رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر

وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي قام بمجهودات كبيرة من أجل مصر طوال السنوات الماضية، وأعاد لمصر مكانتها، وهيبتها السياسية واصلاح أحوالها الاقتصادية وبناء مجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة توفر حياة كريمة لأبنائها.

وثمن فرحات خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، والتي تحدث فيها بصراحة مطلقة للشعب المصري عن التحديات التي تواجه الوطن رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر، وميثاق عمل للمرحلة المقبلة، وعهد جديد للمصريين في مواصلة تحمل المسؤولية بكل أمانة وجد وإخلاص.

ولفت فرحات إلي أن التحديات كبيرة والمخاطر صعبة خلال الفترة المقبلة، لكن اصطفاف المصريين خلف القيادة سيعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان وبناء اقتصاد وطني قوي قادر على تلبية تطلعاتهم خلال مرحلة الرئاسة الجديدة.