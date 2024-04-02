رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

السيسي يرفع العلم على أطول ساري في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

نرمين عفيفي
12:39 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العلم المصري على أطول ساري علم في العالم بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة عدد من الأطفال.

وأثناء ذلك أطلقت المدفعية طلقات احتفالية، وقدمت الطائرات العسكرية عرضا زين السماء بألوان العلم المصري.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي النصب التذكاري في العاصمة الإدارية الجديدة ووضع إكليل من الزهور عقب انتهاء مراسم تنصيبه لفترة رئاسية جديدة وأدائه لليمين الدستورية.

 

  

اقرأ المزيد:

السيسي يشهد مراسم «سلام الشهيد» أمام النصب التذكاري في العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يوقع في سجل الشرف بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

أمين «مستقبل وطن»: السيسي حقق نهضة شاملة بمصر في مختلف المجالات

النائب وليد فرعون: خطاب السيسي يحمل رسائل الخير لمستقبل مصر

الرئيس السيسي يزور ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة
بقلم نرمين عفيفي