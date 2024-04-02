الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسي بفترة ولايته الجديدة

هنأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بدء فترة ولايته الرئاسية الجديدة.

وجاء في نص التهنئة: «يهنئ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأدائه اليمين الدستورية اليوم لفترة جديدة».

وأضاف: «نشهد اليوم امتدادًا لتطور ورفعة البلاد على كل المستويات، إذ بدأت المسيرة من سنوات لبناء المشروعات القومية ووضع مصر على خارطة الطريق 2023».