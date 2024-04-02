رسائل الكنائس المصرية إلى السيسي في ولايته الجديدة: نصلي من أجل أن يوفق الله خطاكم

شهدت العشر سنوات الأخيرة علاقة غير مسبوقة بين الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية» والدولة، إذ ظهر دور الكنيسة في عدد من المواقف الوطنية، ومن جانبها اهتمت الدولة المصرية ببناء الكنائس وأصدرَت قانونا لذلك، لتظهر تلك العلاقة في صورة وطنية خالصة بين المؤسسات الدينية والدولة.

ومع بداية الفترة الثالثة لبداية ولاية الرئيس السيسي الجديدة على مصر، أصدرَت الكنائس المصرية عددًا من الرسائل للرئيس السيسي، لتأكّيد دعما للدولة وللرئيس وتهنئة ببدء فترة رئاسية جديدة وأمنيات تجاه الجهورية الجديدة.

«الأرثوذكسية»: نصلي أن يوفق الله خطاه في سبيل بناء مصر

وهنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس السيسي ببدء فترة ولايته الجديدة، في بداية رسالته، متمنيا له أنَّ يقود الدولة نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق آمال الوطن والمواطنين

وأضاف البابا في رسالته نصلي أن يمتعه الله القدير بالصحة والقوة، ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه في سبيل بناء مصر المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

«الإنجيلية»: الرئيس السيسي قدمت مثالًا في الإخلاص وحب الوطن

فيما هنأ القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الرئيس السيسي بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، موضحاً أنَّ الرئيس قد قدم خلال فترة رئاسته للبلاد مثالا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ فترة رئاسة سيادته شهدت تقدما حثيثة في جميع الأصعدة في الدولة من أجل تحقيق واقع أفضل للبلاد، كما شهد ملف المواطنة تقدما ملموساً، كذلك تحقيق تقدماً هائلا في تقنين أوضاع الكنائس.

«الكاثوليك» تؤكّد دعمها لاستكمال مسيرة التنمية

فيما قال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، في كلمته لتهنئة الرئيس السيسي: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة الإدارية، رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة».

وأشار بطريرك الكاثوليك إلى أنَّ الكنيسة الكاثوليكية تؤكّد صلاتها ودعمها الكامل لجميع قيادات الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة التنمية والرخاء والازدهار، نحو الجمهورية الجديدة، حفظ الله مصر وشعبها العظيم.