عضو بـ«النواب»: كلمة السيسي بعد حلف اليمين خارطة طريق لمستقبل مصر

اعتبرت ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حفل تنصيب الرئيس السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة، عيدا لمصر برمتها ومرحلة تاريخية جديدة من الأمن والاستقرار والمشاريع العظيمة الملهمة.

ولفت التمامي في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى العديد من النقاط التي جاءت في كلمة السيسي في بيانه أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسة جديدة، ومنها «قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أي شيء آخر، تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموا وتطورا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار».

وأضافت التمامى أنّ كلمة السيسي هي خارطة طريق للمستقبل، واستمرار على نفس الطريق نحو الغد بآمال واحلام عظيمة، متابعة أنّ معاهدة السيسي المصريين بأن يظل مخلصا في عمله، لا ترى عينه سوى مصالح الشعب ومصلحة هذا الوطن متسلحا بعزيمة الشعب المصرى وأصله الطيب، تأكيد على وطنيته واهتمامه بالمصري وحياته ومستقبله.

واختتمت النائبة ولاء التمامى بأنّ كلمة السيسي خلال اليمين الدستورية وصلت لعشرات الملايين من المصريين لأنها خرجت من القلب ومن زعيم محب لوطنه واستقراره ويعمل على نهضته.