«الشعب الجمهوري»: الرئيس السيسي استعاد لمصر المكانة والريادة الإقليمية

قال عياد رزق، قيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار الانحياز لإرادة الشعب المصري، منذ أكثر من 10 سنوات، أثناء ثورة 30 يونيو عام 2013، والذي كان على قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها، مضيفا أن الرئيس استطاع أن يحقق الأمن والاستقرار للبلاد، ويقضي على براثن الإرهاب والتطرف التي حاولت النيل من البلاد.

تحقيق إنجازات في مختلف المجالات

وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات في مختلف المجالات، بداية من رحلة الوعي والتثقيف وتعزيز البنية التحتية للبلاد، واستعادة مكانة مصر وريادتها المحلية والعربية والعالمية والإفريقية، وحتى التطور والإصلاح الشامل الذي عزز نحو مفهوم تحقيق الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والبناء بما يحقق الرخاء لشعب مصر.

دعم البلاد بمشروعات وطنية عملاقة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أولى جميع الملفات اهتمامًا كبيرًا، دون أن يكون لملف أولوية عن الآخر، فقد اهتم بملفات الصحة والتعليم والإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية، ودعم البلاد بمشروعات وطنية عملاقة تخدم الاقتصاد الوطني، واهتم بالثروة الصناعية والزراعية والحيوانية، وعمل على تطوير السياحة التي تمثل مصدرًا مهما من مصادر الدخل القومي للبلاد.

ولفت رزق إلى أن الرئيس السيسي اهتم أيضًا بالشباب المصري وبناء الإنسان وحرص على توفير حياة كريمة لجموع المواطنين وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، وأحدث نهضة عمرانية كبير من خلال بناء المدن الجديدة، وترسيخ قيمة الهوية المصرية وقية المواطنة، والاهتمام بذوي الهمم، والحرص على الحفاظ على عدم المساس بالأمن القومي المصري، وقطع الطريق على محاولات التشكيك في تعزيز ملف حقوق الإنسان، وتعزيز دور المجتمع المدني.