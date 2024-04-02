«القومي للمرأة» يهنئ السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة: نعيش عصرا ذهبيا

هنأ المجلس القومي للمرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، أمام مجلس النواب لفترة رئاسية جديدة.

إنجازات السنوات الماضية تدعو للتفاؤل

وأكد المجلس القومي للمرأة في بيان صدر عنه اليوم، أنّ الإنجازات التي حققتها مصر خلال العقد الماضي، وتعكس التطور والتقدم الذي شهدته البلاد في مختلف المجالات، هو شيء يدعو إلى التفاؤل والتطلع لمستقبل مزدهر تحت قيادة حكيمة، استطاعت في ضوء الجمهورية الجديدة، الحفاظ على الوطن ضد الأيادي التي حاولت زعزعة الأمان والإستقرار.

وتابع أنّ ملف المرأة شهد خلال العشر سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في كل المجالات، عشر سنوات من التمكين والفرص والدعم للمرأة المصرية ومساندتها، وتمكنت خلال هذه السنوات من الوصول إلى المناصب القيادية في الدولة.

المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا

وأوضح المجلس، أنّ المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً مضيئاً، أصبحت خلاله العديد من الأحلام والأمنيات للمرأة واقعاً حقيقياً ملموساً، تحقق في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع، وأضاف المجلس في بيانه: «في هذا اليوم، نعرب عن خالص أمنياتنا بالنجاح والازدهار لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم خلال هذه الفترة الرئاسية الجديدة».