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دراما المتحدة

«القومي للمرأة» يستعرض أبرز تكليفات الرئيس السيسي لدعم السيدات

كتب:

حبيبة فرج
01:02 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
تكليفات رئاسية

تكليفات رئاسية

أكد المجلس القومي للمرأة، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان داعما للمرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية التي تولى فيها رئاسة البلاد، وأصدر العديد من القرارات المختلفة والتكليفات التي من شأنها دعم وحماية المرأة المصرية. 

دعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية 

ونشر المجلس القومي للمرأة، التكليفات التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، حيث أكد أنّ التكليفات تهدف إلى دعم وحماية المرأة المصرية، وصل عددها إلى أكثر من 50 تكليفا.

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، كرئيس لمصر لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

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