ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15 ألفا و322 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 643 مخالفة السير دون تراخيص، و26 دراجة نارية مخالفة.

وتحرر 9242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و299 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.