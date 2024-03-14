حالة المرور في شوارع وميادين القاهرة الكبرى.. «كثافات أعلى الدائري»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

كثافات نسيبة في ميدان عبدالمنعم رياض

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسيبة في شوارع متفرقة وسيولة مرورية في شوارع أخرى، أما على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد توجد كثافات مرورية، كما بعض الكثافات المرورية على الكورنيش في اتجاه المؤسسة.

وهناك كثافات مرورية مستمرة أعلى كوبري أكتوبر حتى منطقة العباسية، وأعلى محور النصر وصولا إلى المنصة، كما ظهرت بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة.

وتظهر بعض الكثافات في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، وشهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى حلوان والمعادي يوجد عليه ازدحام نسبي.

حالة المرور في محافظة الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، هناك بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر يشهد كثافات نسبية تنتهي عند مطلع الداشري من ميدان لبنان.