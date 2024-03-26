حركة المرور اليوم.. كثافات في الكورنيش ووسط البلد وشارع رمسيس

تشهد منطقة الكورنيش في القاهرة كثافات مرورية متحركة، تبدأ من المظلات وتستمر حتى منطقة وسط البلد، كما تمتد الكثافات إلى الطريق السطحي، لتشمل شارع رمسيس وامتداده، وفقا لتقرير استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة «القناة الأولى».

كثافات مرورية متحركة في وسط البلد

وظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم والفسطاط وصولا للقلعة، ونفق الملك الصالح، وتقاطعه عند طريق الكورنيش، الذي انتظمت عليه حركة السيارات وصولا للمعادي وحلوان، أما عن منطقة الكورنيش وحتى منطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس.

سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود

أما عن الحركة المرورية في شوارع الجيزة توجد سيولة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وأعلى كوبري 15 مايو، المتجه إلى ميدان لبنان، وعند شارع السودان وأمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وحتى مناطق الدقي، وتشهد معظم شوارع الجيزة سيولة مرورية، ماعدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير.