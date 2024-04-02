أحد علماء الأزهر: أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية تزامن مع شهر الانتصارات 

قدم الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء فترة رئاسية جديدة، لافتا إلى أن موعد أداء اليمين الدستورية جاء في شهر عظيم وهو شهر الانتصارات، وندعو الله أن يوفق الرئيس ويسدد خطاه وينصره على كل من أراد بمصر سوءا.

يجب أن نكون على قلب رجل واحد

وأوضح «عبد العزيز» في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه المرحلة تحتاج منا أن نكون على قلب رجل واحد وان نلتف حول القيادة السياسية لكي نعبر هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها العالم كله، وخاصة الدول الفقيرة والنامية، ولابد من بذل المزيد من الجهد، فالرئيس وحده دون جهد الشعب ودعمه لن يستطيع العبور بنا إلى بر الأمان، ومن هنا نعاهد الرئيس على العمل والجد وزيادة الإنتاج من أجل الوطن.

إعلاء المصلحة العامة

وأكد أن الدين الإسلامي يحث كل مسلم على أن يعمل من أجل وطنه ويبذل الغالي والنفيس لرفعة راية وطنه، بالإضافة لإتقان العمل والتكاتف مع أبناء المجتمع الواحد من أجل المصلحة العامة.