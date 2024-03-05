عبد الفتاح الطاروطي: تكريم الرئيس السيسي لي وسام شرف على صدري

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة، إن تكريم الرئيس السيسي له وسام شرف على صدره.

وأضاف «الطاروطي»، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أنه لا يمكن أن ينسى ما فعله الرئيس السيسي معه لحظة التكريم، مؤكدًا على مشاعره العميقة من الامتنان والتقدير.

الطاروطي يكشف حديثه مع الرئيس السيسي:

وتابع «الطاروطي»، أن الرئيس السيسي أصر على النزول من المنصة لتكريمه بعد إصابته بكسر، وقال سيادته وقتها إن ذلك تكريم للقرآن الكريم.

وواصل «الطاروطي»: «رأيت دمعة في عين الرئيس السيسي، وأدركت أنه رجل قريب من الله سبحانه وتعالى، وقلت له في حديث بيننا، في رسالة قرآنية أبلغتها له: «فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل»، ورد الرئيس: «ربنا يجعلنا من أولي العزم»".

من لا يقف بجوار بلده خائن:

وأكمل: «حملنا تقبل الواقع، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، من لا يقف بجوار بلده في هذه الفترة العصيبة فهو خائن لدينه وخائن لبلده».

وأوضح: «لا نريد أن نحطم المعنويات، ونريد استمرار الأمل وأن لا ينقطع، فإذا انقطع أملنا في قادتنا فقد انقطع أملنا في الله».

واختتم «الطاروطي» بقول الله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ».