سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يعد الذهب عيار 21 هو الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين المواطنين داخل محال الصاغة، ويهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعاره التي تتغير بشكل لحظي على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كما يلي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3542 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3100 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 2657 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 2072 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 24 ألفا و800 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.