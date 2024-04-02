رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 2-4-2024

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:16 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
المشغولات الذهبية - صورة أرشيفية

المشغولات الذهبية - صورة أرشيفية

يعد الذهب عيار 21 هو الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين المواطنين داخل محال الصاغة، ويهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعاره التي تتغير بشكل لحظي على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كما يلي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3542 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 3100 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 2657 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 2072 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات 24 ألفا و800 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

اقرأ المزيد:

جولد بيليون: الذهب يرتفع في الجلسة السادسة مخالفا توقعات الأسواق

لماذا تراجعت أسعار الذهب منذ بداية 2024؟.. السر في هذه الأحداث

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. كم سجل عيار 21؟

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-4-2024
بقلم محمد سعيد الشماع