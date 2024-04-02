تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. كم سجل عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024، خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية تراجعا مقارنة بالتعاملات الصباحية أمس، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3520 جنيها للبيع دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3080 جنيها للبيع، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية عند 2640 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2059 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة نحو 24640 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2254 دولارا.