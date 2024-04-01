تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-4-2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-4-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى في بداية تعاملات اليوم بقيمة 20 جنيها، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3090 جنيها مقارنة بـ3110 جنيهات عقب تراجعه، وذلك عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3531 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2649 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2060 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و720 جنيها.