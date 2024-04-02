شيخ الأزهر يهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية: وفقك الله وسدد الله خطاك

هنأ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

برلمان دول البحر الأبيض المتوسط

كما هنأ شيخ الأزهر الرئيس السيسي، بفوزه بجائزة «بطل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي.