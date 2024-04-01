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بث مباشر.. «الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف

كتب:

منة شبانة
08:00 م | الإثنين 01 أبريل 2024
صلاة التراويح

صلاة التراويح

تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الازهر الشريف بالقاهرة.

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بقلم منة شبانة