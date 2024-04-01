بث مباشر.. «الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف كتب: منة شبانة 08:00 م | الإثنين 01 أبريل 2024 صلاة التراويح تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الازهر الشريف بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين (بث مباشر) «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر صلاة التراويح بقلم منة شبانة